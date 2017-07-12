Türkiye 15 Temmuz’da uçurumdan döndü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminde o gece şehit olanların yakınları ile gaziler yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında tatil için gittiği İstanbul’da denk gelen Metin Bağ, arkadaşıyla askerlerin Taksim Meydanı’nı kontrol altına almaması için mücadele verdi. Taksim Meydanı’nda açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan 42 yaşındaki gazi Metin Bağ, “15 Temmuz’u unutturmamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince zihinlerde diri tutmaya çalışacağız. Çünkü 15 Temmuz bu ülkenin uçurumdan döndüğü gecedir” dedi.

“Yine darbe girişimi olsa yine sokağa çıkarız”

İstanbul’da TRT binası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Adıyamanlı Ömer Ünlü, yaşadıklarını unutamıyor. Ünlü, “Tekrar öyle bir şey olsa vatan için yine karşı çıkarım. Vatan dediğin namustur, anne ve babadan da önce gelir. Kürt, Alevi, Çerkez, Sünni bir topluluk oradaydı. Vatanseverlik oradaydı” dedi.

“Söz konusu memleket”

İstanbul’da 16 yıl özlemin ardından ikiz erkek çocuğu dünyaya gelen Abdullah Ağaya, FETÖ’nün darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiği 15 Temmuz gecesi iki haftalık bebeklerini ardında bırakıp, cuntacılara karşı mücadele ederken gazi oldu. Evlatlarını, “Söz konusu memleket” diyerek eşine emanet edip, ülkenin geleceği için sokağa çıkan Ağaya, darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

“Çanakkale’de neysek 15 Temmuz’da da oyduk”

Genelkurmay Başkanlığında açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Abdullah İrgin, “Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu vatanın bölünmesine müsaade etmez. Bunu herkes çok iyi bilsin. Çanakkale’de anlamadılar, 15 Temmuz’da bir daha anlattık. Bir daha olursa, bir daha anlatacağız.” “Çanakkale’de neysek 15 Temmuz’da da oyduk. Nasıl ki Çanakkale ruhu devam ediyorsa 15 Temmuz ruhu da sürecek.”

“Benim gözümde 15 Temmuz bir savaştı”

FETÖ’nün darbe girişimine tepki göstermek için gittiği Sakarya Valiliğinde açılan ateş sonucu yaralanan Ali Önkol, “Karşılaşmış olduğum sahne çok değişikti. Karşımızdaki insanların ellerinde uzun namlulu otomatik silahlar var, benim elimde çakıl taşı bile yok. Benim gözümde 15 Temmuz gecesi bir savaştı. Bu olay benim tarafımdan başka bir şekilde yorumlanamaz.”

“Vatanımız için canımızı feda ederiz”

Deniz Harp Okuluna kayıt olduktan sonra FETÖ’nün darbe girişiminde yaralanan 18 yaşındaki Burak Kocabaş,“O gece millet, darbeci FETÖ’cülere karşı büyük bir demokrasi zaferi kazandı. Bu zaferin bir parçası olduğum için mutluyum. Böyle bir kalkışma yine denenirse sokağa tekrar çıkarız. Vatanımız ve bayrağımız için canımızı feda ederiz.”

"Şehadet” elbiselerini bir yıldır saklıyor"

Darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Gümüşhaneli 4 çocuk babası Servet Asmaz’ın ağabeyi, kardeşinin şehid olduğu gün üzerinde olan kanlı kıyafetlerini bir yıldır arabasında taşıyor. Asmaz ailesi, 4 çocuk babası şehit Asmaz’dan geriye kalanlarla teselli buluyor.

Darbe girişiminde şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, “Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Yine olsa oğluma ‘meydanlara çıkma’ demezdim. Onunla gurur ve onur duyuyoruz.”

“onların kahramanlığıyla

bu devlet yıkılmadı”

TÜRKSAT’ı korurken şehit düşen Ali Karslı’nın oğlu Osman Sefa Karslı, şehit babasının görevini üstlendi. Osman Sefa Karslı, “TÜRKSAT’ta çalışmaktan gurur duyuyorum. Babam ve Ahmet amcanın (Şehit Ahmet Özsoy) sayesinde bu kurum yıkılmadı. Diğer şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, onların kahramanlığıyla bu devlet yıkılmadı.” FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde vurularak şehit olan Karamanlı Muhammed Yalçın’ın babası Selahattin Yalçın, “Her şey belli, suçları sabit. Görüntüler, belgeler var. Devlet bir an önce cezalarını versin. Asılacaksa asılsınlar.

“Kardeşim şehit olacağını rüyasında görmüş”

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşenlerin aileleride hain darbe girişimi ile ilgili konuştular.

Şehit özel harekat polisi Erol İnce’nin ablası Elmas Işık, ”Kardeşim Adıyaman’da görevdeyken şehit olacağını rüyasında görmüş ve arkadaşlarına anlatmış. O rüyası üzerine hanımına Türk bayrağını vermiş. Kardeşimin dileği kabul olmuş ki şehit oldu.” Şehit olan özel harekat polisi Mehmet Karacatilki’nin ailesi, yaşadıkları acıyı unutamıyor. Anne Nuriye Karacatilki, “Ben çocuğumu yokluklar içinde büyüttüm. Nasıl kıydılar ona. Allah’ım nasıl biliyorsa öyle etsin onları.”

Düğününden 15 gün önce şehit düşen Tokatlı özel harekat polisi Ferhat Koç’un anne ve babası, oğullarının şehit olmasının gururunu yaşıyor. Anne Necla Koç, “Nereye gitsem oğlum gözümün önünde. Şehit annesi olarak gururluyum, hain annesi değilim. Alnım açık, dik yürüyorum.”

Şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın anne ve babası, kurdukları 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ile gençlere vatan sevgisini anlatıyor. Anne Meliha Meltem Kılınç, “Evlat ile vatan benim için eş değer. Oğlum ülkeyi bize emanet bıraktı. Emanetine sahip çıkıyoruz.”