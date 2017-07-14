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Türkiye 12. Yaş Yaz Kupası

Türkiye Tenis Federasyonu ve Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tarafından düzenlenen 12. yaş yaz kupası sona erdi.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:30
Türkiye 12. Yaş Yaz Kupası

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen ve 106 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 8-14 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen etkinliğe 64 erkek, 42 kadın sporcu katıldı. İlk iki gün eleme maçlarının ardından 10 Temmuz’da ana tablo müsabakaları oynandı. Müsabakada tek erkekler kategorisinde Sabri Demir Türkmen birinci, Kağan Özden ikinci oldu. Çift erkekler kategorisinde Sabri Demir Türkmen ve Melih Anavatan birinci, Baran Sivaslı ve Kağan Özden ikinci oldu.

Tek bayanlar kategorisinde Runa Müderrisoğlu birinci, Rana Bozdağ ise ikinci oldu. Çift bayanlar kategorisinde ise Özge Yüksel ve Runa Müderrisoğlu birinci, Beren Çakır ve Ece Boylu ise ikinci oldu. Şampiyonanın Başhakemi Hayrullah Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kupaya yoğun bir katılım oldu. Turnuvadan herkesin memnun kaldığını düşünüyorum. Turnuva Ordu, Samsun ve İzmitli sporcuların başarılı olmasıyla sonuçlandı. Bu turnuva bir klasman turnuvası, puan müsabakası. Oyuncular burada oynadıkları müsabakalardan puan alıyorlar. Bu Türkiye sıralamasını etkiliyor. Dolayısıyla milli takımı etkileyen bir turnuva. O anlamda yaz kupaları çok önemli turnuvalardır. İyi bir turnuvaya ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:30
  1. Türkiye
  2. Zonguldak
  3. Ordu
  4. Samsun
  5. İzmit
  6. Sivas
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