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Türkiye 10 yılda faizin belini kırdı

Türkiye, ekonominin ve insanlığın katili yüksek faizden kurtulmanın rahatlığını yaşıyor. Ülkenin üzerindeki faiz yükü, son 10 yılda yüzde 58 azaldı. Diğer taraftan faiz yükünden kurtulan ekonomi sayesinde yatırımlara ayrılan kaynak, tam dört kat artış gösterdi. Aynı 10 yıllık dönemde, toplam gelişleri 6 trilyon 355 milyar TL olan devletin faiz dışı giderleri 6 trilyon 40 milyar, faiz dahil giderleri ise, 6 trilyon 611 milyar TL oldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 05:03
Türkiye 10 yılda faizin belini kırdı

Türkiye’nin son 10 yılda faiz faturası yüzde 58 azalırken, ülkenin yatırımlara ayırdığı kaynak 4 katına çıktı.

Merkezi yönetim bütçesinden faize ödenen tutar, 2007’de 37 milyar 485 milyon dolar iken, geçen yıl 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Faiz faturasını dolar cinsinden 10 yılda yüzde 58 azaltan Türkiye, 2007’de milli gelirinin yüzde 5,5’ini faiz giderlerine aktarırken, bu oranı geçen yıl yüzde 1,9’a düşürdü.

6.3 TRİLYONLUK DEVLET GELİRİ

Türkiye’de son 10 yılda genel devlet gelirleri 6 trilyon 355 milyar lirayı bulurken, genel faiz dışı gider 6 trilyon 40 milyar lira, faiz dahil genel toplam gider de 6 trilyon 611 milyar lira oldu. Türkiye, aynı zamanda kamu borç yükünün bir göstergesi olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranını da 2017’nin üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 28,2’ye düşürerek ülkenin faiz yükünü önemli derecede azalttı.

Söz konusu borç stokunun milli gelire oranı, 2007’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 39,9 olarak gerçekleşmişti.

Özellikle iç borçlanma maliyetlerinde yaşanan azalış ve borç vadesinde gözlenen artış, faiz yükünün son 10 yılda azalmasında önemli rol oynadı. Genel devlet bütçesinden yatırımlar için ayrılan kaynak, 2007’de 26 milyar 737 milyon lirayken, geçen yıl yüzde 306 artışla 108 milyar 400 milyon liraya ulaştı. Milli gelire oranı da yüzde 3’den yüzde 3,6’ya çıktı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 05:03
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