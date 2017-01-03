Türkistanlılar'dan 'Orta Asyalı saldırgan' tanımına tepki

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen kişi hakkında "Ortaasya tipli", "Özbek veya Kırgız olduğu" yönünde haberler yayınlanması sonrasında TÜRKİSTANDER bir açıklama yayınladı.

TÜRKİSTANDER Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Burhan Kavuncu imzası ile yayımlanan açıklamada şu fadeler kullanıldı:

"Yılbaşı gecesi İstanbul'da katliam yapan kişinin "Ortaasya tipli", "Özbek veya Kırgız olduğu" yönünde haberler yayınlanmaktadır. Katilin yakalanması için eşgal verilmesi, suçlunun tarif edilmesi elbette gereklidir. Ancak açıkça ırkçılık içeren söylem ve yorumlardan kaçınılması gerekir. Suçlunun ırk- bölge isimleriyle tanımlanması ayırımcılıktır ve insan hak/ hukuklarına tecavüzdür.

Nitekim masum bir Kazak hemşerimiz, sadece Türkistanlı olduğu için katil ilan edilmiş, fotoğrafları internet sitelerinde yayınlanarak suçlu ilan edilmiştir. Türkistanlı muhacirler kendilerini kitle olarak suçlu ve hedef gösteren bu tür haber ve yorumlardan rencide olmaktadırlar. Bütün suç fiillerinden uzak kendi halinde yaşamakta olan, Türkiye devletinden ve milletinden her zaman iyilik ve yardım görmüş Özbek, Tacik, Kırgız, Uygur, Kazak ve diğer Türkistanlıların, bu ülkeye ve halka zarar verecek herhangi bir eyleme müsamaha göstermeyecekleri bilinmelidir.

Kimsenin hayat tarzı bizi ilgilendirmez. Biz sivil insanları öldüren örgütlerden beriyiz, terör ve benzeri bütün kötülükleri lanetlemekteyiz. Ayrılmak zorunda kaldığımız ülkelerimizde de şiddet içeren eylemleri, silahlı bir muhalefeti reddediyoruz. Barış dışında bir yolumuz yoktur. Hürriyet ve güven içinde yaşamaya imkan bulduğumuzda ülkelerimize dönmekten başka bir arzumuz yoktur. İstanbul'da yılbaşı gecesi katliamını yapan katil ve örgütünün bir an önce yakalanmasını, Türkiye'nin her zaman huzur ve güven ülkesi olarak kalmasını diliyoruz. Tüm medya kuruluşlarının "Özbek-Kırgız katil", "Ortaasyalı terörist" gibi ırkçı ve ayrımcı ifadelerden kaçınmalarını rica ediyoruz."