Türkistander'den ABD saldırısına kınama

İşte o açıklama;

''Dün ABD’nin New York şehrinde, Özbek asıllı bir kişi, bisiklet yolundaki insanların üzerine kamyonet sürdükten sonra silahla ateş ederek toplam 8 kişiyi öldürmüştür.

ABD’nin savaş suçları çoktur. Ancak cezalandırma eyleminin silahsız sivillere yönelmesi kabul edilemez. İslam adına bu tür eylemleri yapanlar, kim olurlarsa olsunlar, insanlığa ve İslam’a karşı suç işlemişlerdir.

Dünkü eylemi yapan kişinin Özbekistan asıllı olması bizim için ayrıca üzüntü vesilesidir. Her toplumda görülen bu tür sapmalar, ve cani kişiler, maalesef Özbekler arasından da çıkmaktadır. İslam Kerimov rejiminin akıl almaz baskı ve işkenceleri, bizim toplumumuzda da maalesef böyle hastalıklı kişiler ortaya çıkardı. Dünya’ya egemen olan emperyal devletlerin zulümleri devam ettiği sürece, her toplumdan bu tür eylemler yapan kontrolsüz kişiler olacaktır.

Bu vesile ile provokatif örgütler kadar bu örgütleri kuran, yardım eden devletler ile kendi halkına zulmederek insanların bu örgütlerin ağına düşmesine sebep olan rejimlerin de suçlu olduğunu söylüyoruz.

Terör eylemleri, egemen dünya güçlerine ve zalim rejimlere hiç bir zarar vermemektedir. Aksine onları güçlendirmekte, zulüm ve işgallerine gerekçe oluşturmaktadır. Acı çeken ve zarar gören ise sadece mazlum halklardır.

Biz Türkistanlılar camiası olarak, dünkü ABD’deki eylemi ve daha önce yapılan benzerlerini kınıyoruz. Bu tür şiddet eylemlerinden, faili olan kişilerden ve örgütlerden berî olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz.''