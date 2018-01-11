Türkistan İslam Partisi'nden İdlib açıklaması

Suriye'de Esed rejimine karşı savaşan Türkistan İslam Partisi (TİP), rejimin Ebu Zuhur saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Türkistan Bülteni'nin haberine göre, muhalif grubun askeri yetkililerinden biriyle yapılan röportajda, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı kontrol altına aldığı yönündei haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bültenin haberine göre, rejime bağlı güçlerin havaalanına yaklaşık 10 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, muhaliflerin rejimin saldırı hattına yönelik taarruzlar gerçekleştirdiği yönünde bilgiler aktarılmakta.

Öte yandan TİP askeri yetkilisi, sahada muhalifler açısından olumlu gelişmelerin yaşandığını, ancak operasyonların daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için haberlerin tamamının kamuoyuyla paylaşımı konusunda sansür uygulandığını ifade etti.

Türkistan İslam Partisi, sosyal medya ağları üzerinden cephe hatlarına yapılan askeri sevkiyata ilişkin görüntüleri de paylaştı. Grubun paylaştığı görüntüler arasında İdlib'in güney kırsalındaki çatışmalarda esir alınan bir rejim askeri de bulunuyor.