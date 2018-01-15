Türkistan İslam Partisi, İdlib’te ilerliyor

Muhaliflerin son zamanlarda Suriye rejim kuvvetleri tarafından Ebu Zuhur hava üssü civarında ele geçirdiği alanları yeniden kontrol altına almak için başlattıkları askeri operasyonlar, Suriye rejimine karşı şiddetli çatışmalarla devam ediyor.

Muhalif güçler İdlib’e 15 km. uzaklıktaki Ramla köyüne ulaşmak ve Suriye rejim kuvvetlerini Ebu Zuhur hava üssünün eteklerine sürmek için kuşattı.

Suriye rejimi tarafından 9 Ekim’de başlatılan geniş çaplı askeri operasyonda Hama ve güney İdlib’te karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.