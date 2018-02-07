Türkistan grubundan acil çağrı

Örgüt lideri Ebu Muhammed El Filistini’nin Lübnan’daki ve Sidon’daki mülteci kampı Ayn Hilve’de bulunan Filistinlilere seslendiği konuşması sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

Ebu Muhammed El Filistini, cihat yanlılarını teşvik etmek için yaptığı kısa konuşmasında bazı başlıklara vurgu yaptı. Ebu Muhammed’in konuşmasında değindiği bir başlık da neden Suriye’de savaştıklarının açıklaması oldu.

Ebu Muhammed El Filistini: “Lübnan’daki ve Ayn Hilve Kampındaki kardeşlerimizi zikrediyoruz; kendilerini cihat beldesine davet ediyoruz. Burası mübarek Şam beldesidir.”

Suriye ve Lübnan’daki kamplarda kaç Filistinli olduğuna dair kayıtlı bilgi yok. Ebu Muhammed Filistini’nin ilk sayılabilecek konuşmasında Lübnan ve özellikle de Ayn Hilve Kampına hitap etmesi, adamlarının çoğunun buradan olduğu izlenimi verdi.

Ayn Hilve Mülteci Kampına yönelik daha önce de çağrılar olmuştu. El Kaide bağlantılı Fetih El İslam’ın da benzer çağrısının yanı sıra 2013 sonlarında Nusret Cephesinin de kampta bir liderlik oluşturduğu rapor edilmişti.

Geçtiğimiz yıldan beri Suriye’de faaliyet gösteren Türkistanlı Garipler Tugayları, Türkistan İslam Partisinden bağımsız çalışmalar yürütüyor.

Grup üyeleri, Türkistanlılardan oluşurken bünyesindeki Arapları da alt birim olan Seraye Guraba Filistin’de topluyor.

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