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Türkeş'ten Hollanda'ya sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Ziyaretime gösterilen tepki vatandaşlarımızın demokratik haklarına müdahaledir" dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 16:13
Türkeş'ten Hollanda'ya sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Ziyaretime gösterilen tepki vatandaşlarımızın demokratik haklarına müdahaledir" dedi.

Hollanda hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda ziyaretinin iyi karşılanmayacağını açıklamıştı.

Hükümetin açıklamasında, "şu andaki koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulanmıştı

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 16:13
  1. Tuğrul Türkeş
  • tuğrultuğrul37 dk önce
    Kılıç artığını gönderin bak nasıl hürmet gösterirler satılık maşaya !
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