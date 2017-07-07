Türkeş'ten Hollanda'ya sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Ziyaretime gösterilen tepki vatandaşlarımızın demokratik haklarına müdahaledir" dedi.

Hollanda hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda ziyaretinin iyi karşılanmayacağını açıklamıştı.

Hükümetin açıklamasında, "şu andaki koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulanmıştı