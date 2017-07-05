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Türkeş, Cezayir'e silah yardımı göndermiş!

Alparslan Türkeş, Cezayir'e silah yardımı gönderdiğini yıllar sonra böyle anlatmıştı...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:39

Bugün Ortadoğu'da Müslüman ahaliye karşı yapılan zulüm ve katliamlar buradaki ülkelerin hep kaderi oldu. Türkiye ise mahsun ülkelere sahip çıkan bir ülke olarak yardımlarını hiç eksik etmedi. Keza Merhum Alparslan Türkeş, "Din ve kan kardeşlerimizin bağımsızlığı için yardım etmeliyiz" diyerek 1960 yılında Fransa'nın işgali altında olan Cezayir'e Türkiye olarak silah ve cephane yardımı gönderdi.

SİLAHLAR CEZAYİR HALKINA DENİZALTIYLA GİTTİ

Fransız mezalimi durdurmak için direnen halka en büyük destek Türkiye'den gelmişti. Silahlar önce Trablus sonra da Tunus yolu üzerinden mücahitlere ulaştırılmıştı. 16 Eylül 1960 günü başta Türkeş olmak üzere bazı Milli Birlik Komitesi üyesi, bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir Kurtuluş Hareketi’nin desteklendiğini açıkladı. Bizzat Türkeş’in emriyle Türkiye’den Cezayir’e gizlice silah, cephane ve para yardımı yapıldı. Yardımlar bir denizaltıyla Cezayir'e gönderildi.

"20 BİN TÜFEK, 200 TOP GÖNDERDİM"

1995 yılında bir tv programında bu tarihi anektodu paylaşan Türkeş, o günleri şöyle anlatıyordu;

"Bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir'e silahları ben gönderme kararı aldım. Cezayir halkına Libya üzerinden 20 bin tüfek, 200 top gönderdim. İstek Cezayir'den geldi bizde isteklerine karşılık verdik. Fransa bize karşı sürekli karşı çıktı ama biz kabul etmedik. NATO'da müttefiktik ama Cezayir bizim vatanımızın bir parçasıydı. Siz bizden orayı istila ederek aldınız. Orada yaşayanlar da bizim kardeşlerimizdir. Hem din kardeşimizdir hem de kan kardeşimizdir. Bu kardeşlerimiz bağımsız olmak istiyorlardı. Biz mümkün olan her türlü yardımı yaptık."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:39
  1. Alparslan Türkeç
  2. Cezayir
  3. Silah yardımı
  • Alparslan Yavuz Alparslan Yavuz 11 dk önce
    Basbugum 80 ' nli yillar oncesi Siz ve Erbakan HocamizMusluman Turk Gencliginin ,Musluman larin suurlanmasinda cok mesakkatler cektiniz. Sizler olmasaydiniz , bizlerde vatan ,millet dusmani olurduk ,,yada ot olurduk. Mekaniniz cennet olsun .Allah (c.c) ' un Rahmeti , Peygamberimizin sefaati uzerinize olsun. Guzel Liderlerimiz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 39 dk önce
    Kesinlikle Çok Doğru Yapmış.
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