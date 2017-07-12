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Türkeş: Anastasiadis'ın önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Rum Liderei Anastasiadis'ın 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' sözlerine sert tepki göstererek "Önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir" ifadelerini kullandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:47
Türkeş: Anastasiadis'ın önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir." ifadesini kullandı.

Türkeş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kıbrıslı Türkler kopmaz bir tarihi bağa sahiptir. Anastasiadis, alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile konuşmalıdır. Bununla birlikte Rum liderliği, okullarında Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) kutlanmasına yönelik karar bile almıştır. Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir."

Türkiye ile Kıbrıslı Türkler kopmaz bir tarihi bağa sahiptir. Anastasiadis, alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile konuşmalıdır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:47
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