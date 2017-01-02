Türkçüler Ocağı başkanı bıçaklandı

Gaziantep'te iki ülkücü grup arasında kavga çıktı, Türkçüler Ocağı Başkanı Mehmet Burak B. bıçaklandı.

Türkçüler Ocağı başkanı bıçaklandı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:51
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GAZİANTEP’te, ülkücü görüşe sahip kişilerin kurduğu sanat merkezinde çıkan bıçaklı kavgada, Türkçüler Ocağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, akşam saatlerinde Eyüboğlu mahallesinde bulunan Ötüken Sanat Merkezi’nde meydana geldi. Gaziantep Türkçüler Ocağı üyelerinin kurduğu Ötüken Sanat Merkezi’ne gelen 20 kişilik grup ile merkezde bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Türkçüler Ocağı Başkanı Mehmet Burak B., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Burak B. tedaviye alınırken, polis saldırganların kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlatt

 
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