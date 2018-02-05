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Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze sosyal medyayı salladı

Minibüste telefonunda bir arkadaşı ile konuşan teyze Türkçe'yi öyle bir kullanmış ki İspanyolca mı İtalyanca mı konuşuyor belli değil. İşte o görüntüler...

05 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 21:39
  1. Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
  2. sosyal medyayı salladı

YORUM YAZ

  • Misa Misa 1 sa önce
    Kafkasdillerinden biri
  • abdoabdo2 sa önce
    ne konuştuğu belli olmuyor. türkçeyi türkçe gibi konuşmuyor.kelimelerin çoğunu yutuyor , anlaşılmıyor boğuyor kelimeleri. birde bunu dinleyenetercüman lazım.﻿
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