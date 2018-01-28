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Turkcell’liler hesabını biliyor

Dijital servisleri ile son üç yılda büyük bir dönüşümden geçen Turkcell, müşterilerinin işlemlerini kendi kendilerine yapabilmelerini sağlayan Hesabım uygulaması ile de fark oluşturuyor. 25 milyondan fazla kez indirilen Hesabım, Turkcell’in tüm uygulamaları içerisinde en çok bilinen ve tavsiye edilen uygulaması olarak zirvede yer aldı.

28 Ocak 2018 Pazar 11:35
Turkcell’liler hesabını biliyor

Araştırma şirketi Nielsen’in yaptığı çalışmaya göre ‘Hesabım’ Turkcell’in en bilinen uygulamasıoldu. Aynı zamanda Turkcell’in en çok tavsiye edilen uygulaması haline gelen Hesabım, Apple Store popüler uygulamalarlistesinde de çok uzun bir süredir üst sıralardaki yerini koruyor.Araştırma sonuçlarına göre; aranan her şeyin olması ve pratik olması, Turkcell Hesabım'ın tavsiye edilme nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Turkcell’liler Hesabım’dan vazgeçemiyor

Şu ana kadar toplam 25.3 milyon kez indirilen Turkcell Hesabım uygulamasını kullananlar, ayda yaklaşık 70 milyon kez kalan kullanımlarını kontrol ederken, 16 milyon kez de faturalarına bakıyor. Kullanıcılar ayda 1 milyon sarı kutu hediyesineTurkcell Hesabım'dan ulaşırken 200 bin fatura Turkcell Hesabım uygulaması sayesinde ödeniyor.Yaklaşık 270 bin kampanya da yine Hesabım uygulaması üzerinden satın alınıyor.

Hesabım’da en çok Cuma günleri Salla Kazan yapılıyor

Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden ‘Salla Kazan’ yapan Turkcell’liler, internet, dakika ile TV+, BiP ve fizy servislerine ücretsiz abonelik kazanıyor. Her Cuma günü yeni hediye kazanma şansı yakalayan Turkcell’lileryakından takip ettikleri bu kampanyayı en çok Cuma günü kullanırken en fazla Salla Kazan yapılan saatin Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece olması dikkat çekiyor.

Turkcell Hesabım Uygulaması Nedir?

Turkcell Hesabım uygulamasıyla özel tekliflere ulaşabilir, ihtiyacınız olduğu anda destek alabilir ve çağrı merkezini aramanıza gerek kalmadan birçok işleminizi kolayca yapabilirsiniz.

* Güncel ve geçmiş fatura tutarlarınızı öğrenebilir, detaylarınızı inceleyebilir ve dilerseniz faturanızla ilgili canlı yardım hizmeti alabilirsiniz.

* Kolayca faturanızı ödeyebilirsiniz.

* Paket kalan kullanımlarınızı kontrol edebilir, kullanımlarınıza göre paket değişikliği yapabilir, ek paket satın alabilirsiniz.

* TL durumunuzu inceleyebilir, kullanım detaylarınıza ulaşabilirsiniz.

* Kendi hattınıza veya bir başka kişinin hattına kredi kartı ile TL yükleyebilir, paket satın alabilirsiniz.

* Ayarlar menüsünden PUK kodunuzu öğrenebilir, yurt dışı arama/ yurt dışında kullanım ayarlarınızı yapabilir, yönlendirme, numara engelleme, data hattınız için şifre alma gibi birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

*  Turkcell mağazalarımızdan kolayca randevu alabilirsiniz.

* Zengin içerikli tüm Turkcell uygulamalarına bir tıkla ulaşabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

* Turkcell veya diğer operatör kullanıcısı olmanız fark etmeksizin Hesap Ekle özelliğini kullanarak Superonline ürünlerinize dair kullanımlarınızı takip edebilir, faturanızı görüntüleyebilir & ödeyebilir ve paket satın alabilirsiniz.

*  Kurumsal müşterilerin online çoklu hat yönetme ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen Şirketim uygulaması ile ise şirketinize ait tüm hatların işlemlerinizi cebinizden saniyeler içerisinde yapabilir, şirket çalışanlarınızın hatları ile ilgili taleplerini onaylayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 11:35
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