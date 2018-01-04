Turkcell’liler coştu, yeni yılı internetten kutladı

Yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen Turkcell’liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. 31 Aralık 2017-1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 48 saatlik sürede, Turkcell’liler yakınlarıyla toplam 634 milyon dakika konuşurken, en çok konuşma yapılan saat dilimi 31 Aralık’ta 14:00 – 15:00 aralığında gerçekleşti.En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Adana, GaziantepveKonyaoldu.Turkcell’lier yurtdışıylada1 milyon 371 bin 837 dakika konuştu. Türkiye’den en çok Almanya, Suudi Arabistan, Suriye, Bulgaristan ve İran arandı. Yurtdışındakiler ise Türkiye’yi en fazla sırasıyla Suudi Arabistan, Yunanistan, Almanya, Fransa ve Ukrayna’dan aradı.

Mobil internette İstanbul yine birinci

Turkcell’liler2 gün boyunca tam 7.6 milyon GBdata kullandı. Data trafiğinde başı çeken iller1 milyon 932 bin GB ile İstanbul, 478 bin 479 GB ile Ankara, 364 bin 934 GB ile İzmir oldu. Bu şehirleri, 275 bin 501 GB ile Bursa, 252 bin GB ile Antalya, 224 bin GB ile Kocaeli, 202 bin GB ile Mersin, 188 bin GB ile Hatay, 182 bin GB ile Adana ve 175 bin 555 GB ile Gaziantep izledi. Gönderilen SMS’lerin sayısı327 milyon 655 bineulaştı.Öte yandan telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebilen uygulama UpCall üzerinden 692 bin numaranın bilgisi görüntülendi.

Yeni yılın en güzel anları lifebox’ta güvende

Yaşa, biriktir, hatırla mottosu ile kullanıcılarına ulaşan lifebox, yılbaşında görev başındaydı. 31 Aralık-1 Ocak günlerinde lifebox kullanıcıları 11.5 milyon fotoğraf ve video’ulifebox’a yedeklediler.

Milyonlarca dakika TV+ izlendi

Türkiye’de televizyon izleme deneyimini yeniden tanımlayan televizyon platformu TV+ yılbaşında yine izlenme rekorları kırdı. 31 Aralık - 1 Ocak günlerinde TV+ platformunda yaklaşık yarım milyon adet film seyredildi. TV+’ın bu tarihler arasındaki toplam izlenme süresi ise yaklaşık 400 milyon dakika olarak gerçekleşti.

Yeni yıl kutlamalarında yeni trendBiP

Türkiye’nin yenilikçi iletişim ve eğlence platformu BiP üzerinden gönderilen yeni yıl kutlama mesaj sayısı, 2 gün içinde yaklaşık 350 milyon’a ulaştı. BiP’in grup görüntülü görüşme yeteneği ile toplam 113 bin dakikalık görüşme yapıldı. Ayrıca yılbaşında sesli ve görüntülü olarak 615 bin arama yapıldı ve BiP kullanıcıları toplamda 17 bin saati aşan sesli/görüntülü görüşme gerçekleştirdi.