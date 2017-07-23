Turkcell’li yüzücüler Dünya arenasında
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin yıldızları, Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. 23 Temmuz’da (yarın) Macaristan’ın başkenti Budapeşte düzenlenecek organizasyonda 4 ay-yıldızlı sporcu yer alacak.23 Temmuz 2017 Pazar 19:31
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları bu kez dünya arenasında boy gösterecek. 23 Temmuz’da (yarın) Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’yi 2 erkek, 2 de kadın olmak üzere 4 sporcu temsil edecek.
Budapeşte’de düzenlenecek ve 30 Temmuz’da tamamlanacak olan 17. FINA Dünya Yüzme Şampiyonası’nda ay-yıldızlılar adına Viktoria Zeynep Güneş, Ekaterina Avramova, Emre Sakçı ve Türker Ayar mücadele edecek.
Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:
Viktoria Zeynep Güneş
- Kadınlar 50 metre Kurbağalama
- Kadınlar 100 metre Kurbağalama
- Kadınlar 200 metre Kurbağalama
- Kadınlar 200 metre Karışık
- Kadınlar 400 metre Karışık
Ekaterina Avramova
- Kadınlar 50 metre Sırtüstü
- Kadınlar 100 metre Sırtüstü
- Kadınlar 200 metre Sırtüstü
- Kadınlar 100 metre Serbest
Emre Sakçı
- Erkekler 50 metre Serbest
- Erkekler 100 metre Serbest
- Erkekler 50 metre Kurbağalama
- Erkekler 100 metre Kurbağalama
Türker Ayar
- Erkekler 50 metre Kelebek
- Erkekler 100 metre Kelebek