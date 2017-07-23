Turkcell’li yüzücüler Dünya arenasında

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları bu kez dünya arenasında boy gösterecek. 23 Temmuz’da (yarın) Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’yi 2 erkek, 2 de kadın olmak üzere 4 sporcu temsil edecek.

Budapeşte’de düzenlenecek ve 30 Temmuz’da tamamlanacak olan 17. FINA Dünya Yüzme Şampiyonası’nda ay-yıldızlılar adına Viktoria Zeynep Güneş, Ekaterina Avramova, Emre Sakçı ve Türker Ayar mücadele edecek.

Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:

Viktoria Zeynep Güneş

Kadınlar 50 metre Kurbağalama

Kadınlar 100 metre Kurbağalama

Kadınlar 200 metre Kurbağalama

Kadınlar 200 metre Karışık

Kadınlar 400 metre Karışık

Ekaterina Avramova

Kadınlar 50 metre Sırtüstü

Kadınlar 100 metre Sırtüstü

Kadınlar 200 metre Sırtüstü

Kadınlar 100 metre Serbest

Emre Sakçı

Erkekler 50 metre Serbest

Erkekler 100 metre Serbest

Erkekler 50 metre Kurbağalama

Erkekler 100 metre Kurbağalama

Türker Ayar