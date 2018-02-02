Turkcell’li atletler Salon’da altın arıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin, ulusal alandaki en önemli salon turnuvası olan Turkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, 3-4 Şubat tarihlerinden Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek. 261 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye şampiyonları da boy gösterecek.

Dünya Şampiyonası vizesi arıyorlar

17 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için değerlendirme özelliği de taşıyan şampiyonda, Türkiye 4000 metre rekortmeni Yavuz Can ve son dünya şampiyonası 100 metre finalisti Emre Zafer Barnes Dünya Salon Atletizm Şampiyonası barajını aşmaya çalışacaklar. Turkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda en geniş katılımın olacağı yarış ise 48 atletin yer alacağı erkekler 60 metre mücadelesi olacak.

TURKSPORU çıtasını yükseltti

Bugüne kadar 25 branşta 34 binden fazla sporcuyla destek veren Turkcell’in bu desteği sayesinde TURKSPORU, 2017’de adeta altın yılını yaşamıştı. Atletizmde RamilGuliyev ve Mizgin Ay’la Dünya, Ümit Can Güreş’le de Avrupa şampiyonluklarıyaşayan ve çıtasını yükselten Türkiye, 2018 yılına da TURKSPORU’nda benzer sevinçleri yaşamayı hedefliyor.