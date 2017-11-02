Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Turkcell'den yerli otomobil açıklaması

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, yerli otomobil üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 17:40
Turkcell'den yerli otomobil açıklaması

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça Turkcell'in, önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlayacak olan 5G teknolojisinin hazırlığı içinde olduğuna vurgu yaptı. Akça, "Türkiye'nin otomobili projesini destekleyecek olan, akıllı ulaşım sistemlerinin öncü teknolojilerinin hazırlık çalışmaları da bu kapsamda devam etmektedir. Unutmayalım ki çok değil, bundan 80 sene kadar önce, ülkemizde o dönemki muadilleri ile yarışabilecek düzeyde uçak üretildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, yerli ve milli otomobil yapmak üzere bir araya gelmiş Türkiye'nin önemli şirketleriyiz. Yerli otomobil projesine önemli katkılarımızın olacağına inanıyoruz. 'Kader gayrete aşıktır' diyor ve Türkiye'nin otomobili için yola çıkıyoruz" dedi.

KAAN TERZİOĞLU: "TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TÜRKİYE" YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise "60 yıllık rüya için imzalar bugün atıldı, yerli ve milli otomobil projesi başladı. Bunu yapacak teknolojimiz, kaynağımız ve insan gücümüz var. Türkiye'nin Turkcell'i olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki yerli ve milli otomobil projesine teknoloji desteği vermekten gurur duyuyoruz. Yerli ve milli otomobil projesiyle birlikte "Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye" yolunda önemli bir adım daha atacağız. Başaracağız!" dedi

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 17:40
  1. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça
  2. yerli otomobil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CIA’in Bin Ladin belgelerine dair bilinmesi gerekenler
    1. CIA’in Bin Ladin belgelerine dair..
    2. İstanbul’da alarm… Bir AVM..
    3. Suriye haritasında 347 günlük büyük..
    4. Ele geçirdikleri silahları sergilediler
    5. İsviçre'den Golan Tepeleri'ne aykırı..
    6. Keşmir'de direnişçi liderlerden..
    7. Okul'da cıva paniği: 23 öğrenci..
    8. İslam karşıtı siyasetçilerin..
    9. Kuzey Irak'ta neler değişti
    10. Kerkük'te hayat normale dönüyor
    11. Refah Sınır Kapısı'na destek..
    12. Filistin, İngiltere'ye dava açacak
    13. Turkcell'den yerli otomobil açıklaması
    14. Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni..
    15. Anadolu Grubu'ndan yerli otomobil..
    16. Türkiye'nin tepkisi sonrası Rusya'dan..
    17. Takip edilen bomba yüklü araç patlatıldı
    18. Zorlu'dan yerli otomobil açıklaması
    19. Türkiye karşı çıkmıştı, Rusya'dan..
    20. 'Banker Bilo' gerçek oldu
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Terbiyesiz herif! Aklın beyninde değil nerende?
    Terbiyesiz herif! Aklın beyninde değil nerende?
    'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'
    'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'
    Diyanet'in kararı endişe verici
    Diyanet'in kararı endişe verici
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.11.2017
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor