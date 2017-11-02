Turkcell'den yerli otomobil açıklaması

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça Turkcell'in, önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlayacak olan 5G teknolojisinin hazırlığı içinde olduğuna vurgu yaptı. Akça, "Türkiye'nin otomobili projesini destekleyecek olan, akıllı ulaşım sistemlerinin öncü teknolojilerinin hazırlık çalışmaları da bu kapsamda devam etmektedir. Unutmayalım ki çok değil, bundan 80 sene kadar önce, ülkemizde o dönemki muadilleri ile yarışabilecek düzeyde uçak üretildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, yerli ve milli otomobil yapmak üzere bir araya gelmiş Türkiye'nin önemli şirketleriyiz. Yerli otomobil projesine önemli katkılarımızın olacağına inanıyoruz. 'Kader gayrete aşıktır' diyor ve Türkiye'nin otomobili için yola çıkıyoruz" dedi.

KAAN TERZİOĞLU: "TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TÜRKİYE" YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise "60 yıllık rüya için imzalar bugün atıldı, yerli ve milli otomobil projesi başladı. Bunu yapacak teknolojimiz, kaynağımız ve insan gücümüz var. Türkiye'nin Turkcell'i olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki yerli ve milli otomobil projesine teknoloji desteği vermekten gurur duyuyoruz. Yerli ve milli otomobil projesiyle birlikte "Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye" yolunda önemli bir adım daha atacağız. Başaracağız!" dedi