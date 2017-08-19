Turkcell’den tarihe ve eğitime destek

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayıran Turkcell, eğitime ve tarihe destek vermeye devam ederken İstanbul Valiliği ile imzaladığı protokol çerçevesinde iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor. Bunlardan ilki Türkiye’nin önemli mimari değeri yaklaşık 200 yıllık Selimiye Kışlası’nın restore edilmesini kapsıyor.

Turkcell ve İstanbul Valiliği’nin diğer projesi ise İstanbul Sancaktepe’de laboratuvarlar, konferans ve çok amaçlı salonların yer alacağı 40 derslikli lise ve 32 derslikli ortaokulun hayata geçirilmesi olacak. Bu iki projeyi kapsayan protokolün imza töreni için İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça bir araya geldi.

200 yıllık tarih yenileniyor

Türkiye’nin en önemli tarihi ve mimari değerlerinden biri olan Selimiye Kışlası için III. Selim döneminde (1793) Nizam-ı Cedid Ordusunun oluşturulması girişimiyle Üsküdar’daki bu bölgenin kullanımı gündeme geldi. Yapımı 1800’de başladı ve yeniçeri ayaklanması sırasında kışla yakıldı. Yeniden inşası II. Mahmud (1808-1839) döneminde de devam etti, II. Abdülmecid (1839-1861) döneminde ise önemli yenilemeler ve eklemeler yapıldı. Selimiye Kışlası, yapıldığı günden bu yana, İstanbul’a özellikle denizyoluyla gelenleri etkileyen ve kente özgün bir siluet ve görüntü katan anıtsal bir yapı. Selimiye Kışlası başta Selimiye Camii olmak üzere kitaplık, hamamlar, basımevi, değirmen, has fırın, ahırlar, talimgah, teçhizat ambarları, erzak depoları, dükkanlar ve ızgara planlı bir yol sistemine sahip külliye olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Marmara Denizi’ne bakan güney cephesi 275, diğer cephesi ise 205 metre uzunluğunda olan kışla, büyük dikdörtgen bir avlu içerisinde yer alan üç katlı kagir kanatlardan oluşuyor. Yapının dört köşesinde ise 7’şer katlı kuleler yer alıyor.