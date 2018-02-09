Turkcell’den mini Şubat kampanyası

15 Şubat akşamına kadar sürecek olan kampanyada iki iPhone’dan biri yüzde 50 indirimli alınabilecek. Ayrıca birçok ürüne ek ücret ödemeden hediyesiyle birlikte sahip olunabilecek. Kampanya kapsamında bazı ürünlerdeki ilk taksitleri de Turkcell ödeyecek. Kampanyada Samsung Galaxy A8, GM 6 Lifecell alanların ilk 4 taksitlerini ya da iPhone 8 (256 GB) sahibi olmak isteyenlerin ilk 3 taksitlerini Turkcell ödeyecek.