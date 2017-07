Turkcell’den 3 yılda 29,2 milyar TL’lik katkı

New York Borsası’na kote tek Türk şirketi olan Turkcell, rekor büyüme sonuçlarını NYSE’de Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Koç, Bekir Pakdemirli ve Genel Müdür Kaan Terzioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından kapanış gongunu çalarak duyurdu.

Turkcell yılın ilk çeyreğinde Grup olarak yüzde 28,5 büyüme ile 4,3 milyar TL ciroya, yüzde 41,6 artışla 1,5 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 33,8 FAVÖK marjına ulaştı. Grup net kârı ise yüzde 69,2 artışla 704 milyon TL olarak gerçekleşti. Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’de ise gelir, yüzde 26,4 büyürken FAVÖK yüzde 40,6 arttı ve EBITDA marjı 3,4 puan artışla yüzde 34,1’e ulaştı.

2017’nın ilk 6 ayında rekor tazeleyen Turkcell Grubu hem gelir hem de FAVÖK’te son 10 yılın en yüksek çeyrek bazında büyüme oranlarını elde etti. 2015 başından 2017 sonuna kadarki 3 yıllık dönemde 4.5G’ye yaklaşık 10 milyar TL yatırım yapacak olan Turkcell’in 2. Çeyrek sonu itibariyle son üç yıllık faaliyetleri neticesinde lisans, vergi ve yasal yükümlülük olarak aktardığı kaynak toplamı ise 19,2 Milyar TL’ye ulaştı. Şirketin Türkiye’ye toplam katkısı ise 29,2 milyar TL’yi buldu.

İkinci çeyrek sonuçlarını New York Wall Street’teki Borsa Binası’nda yapılan basın toplantısında açıklayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “2015’te başlattığımız dönüşüm yolculuğunda 1 Nisan 2016’da ülkemizi 4.5G ile tanıştırdık ve gerçek anlamda dijitalleşmiş bir dünyanın kapısını açtık. Bu süreçte müşterilerimizin göstermiş olduğu teveccüh, dijital odaklı iş modelimizle ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu. Şirketimiz ve sektörümüz adına bir kilometre taşı olarak gördüğümüz sonuçlarımızı, bugün, 17 yıldır kote olduğumuz New York Borsası’nda kapanış gongunu çalarak kutluyoruz.” dedi.

“Türkiye’ye güveniyor ve yine hedef büyütüyoruz”

Yılın ilk yarısında elde edilen sonuçları değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ilk 6 aydaki başarılı performans ve Turkcell müşterilerinin dijital servislere olan yüksek talebinden güç alarak 2017 yılı gelir ve FAVÖK marjı beklentisini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Terzioğlu, “Ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2017 sonunda, 10 milyar TL’lik 3 yıllık yatırım planımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu çeyrek sonu itibariyle son üç yıllık faaliyetlerimiz neticesinde Hazine’ye lisans, vergi ve yasal yükümlülük olarak aktardığımız kaynak toplamı 19,2 Milyar TL’ye ulaştı. Böylece 3 yılda Türkiye’ye sağladığımız toplam katkı 29,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülkemize güvenerek yaptığımız yatırımların karşılığında müşterilerimizin gösterdiği teveccüh attığımız adımların doğru olduğunu gösteriyor ve bizi daha da cesaretlendiriyor.”

3 milyar TL’lik temettünün ilk taksiti bu çeyrekte ödendi

Turkcell hissedarlarının ortak kararıyla, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 milyar TL temettü dağıtım kararı alınmıştı. İlk taksit 15 Haziran’da ödedi. Kalan taksitler ise 15 Eylül ve 15 Aralık’ta ödenecek. Bu kararla birlikte Turkcell 2010 yılından bu yana elde edilen net karının yüzde 54’ünü, temettü politikasına paralel olarak, hissedarlarına dağıtmış olacak.