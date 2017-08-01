Turkcell Süper Kupa maçını Aydınus yönetecek

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçını yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Aydınus'un yardımcılıklarını, Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Kaynak: AA