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Turkcell Platinum’danyeni yılda 20 bin kitap

Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum, yeni yıla girerken müşterilerini çok anlamlı bir hediye sunuyor.

22 Aralık 2017 Cuma 17:51
Turkcell Platinum’danyeni yılda 20 bin kitap

Yenilenen yüzüyle hayatın her alanına değer katan Turkcell Platinum, müşterilerine yeni yıla özel bir sürpriz hazırladı. Platinum’un yeni sürpriziyle 31 Aralık Pazar günü, 20 bin kişi D&R’dan dilediği kitabı alabilecek. Pazar günlerine renk katmayı amaçlayan hediye kitap kampanyasının bir devamı olan kampanyayla, 20 bin Platinum müşterisi 2018’e girerken en anlamlı hediyelerinden birini alacak.

 “2018’de sürprizlerimiz devam edecek”

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yeni yıla özel 20 bin hediye kitap kampanyasıyla birlikte müşterilerine 2018’in ilk sürprizini yaptıklarını belirterek, Platinum müşterilerine kendilerini özel hissettirmek ve hayatlarına ayrıcalık katmak için çalıştıklarını dile getirerek, yeni yılda yeni sürprizlere devam edeceklerini söyledi.

Tüm Platinum müşterilerinin katılabileceği kampanyadan faydalanabilmek için 31 Aralık günü, Turkcell Platinum’un cep telefonu uygulamasına girerek şifre almaları yeterli olacak.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:51
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