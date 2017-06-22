Turkcell Platinum ilebu yaz daha ayrıcalıklı

Turkcell Platinum ayrıcalıklar dünyası plaj sezonunu açtı. İnterneti bol paketler ile cep telefonundan özgürce TV izleme, müzik dinleme ve dergi okuma keyfi yaşatan Turkcell Platinum, yazlık mekanlar ve uçak seyahatlerinde de kullanıcılara birçok ayrıcalık sunuyor. Bu yaz rotası Çeşme olan Turkcell Platinum müşterileri; Alaçatı Beach Resort, Zio Beach ve BabylonÇeşme’ye giriş ücretlerinde yüzde 50 avantajlı olacak. Ayrıca bu plajlardaki etkinlik alanlarında da pek çok sürpriz Turkcell Platinum müşterilerini bekliyor olacak. Turkcell Patinum müşterileri Bodrum Marina Yacht Club’da yer alan restoranlarda yüzde 10 indirim kazanacak.

Seyahatlerde bol bol avantaj

Turkcell Platinum, sunduğu ayrıcalıklarla bu yaz tatil keyfini katlayacak, müşterilerin kendisini daha özel hissetmesini sağlayacak. Turkcell Platinum müşterileri, seyahatlerinde havalimanı transferlerini Havaş’tan ücretsiz yapabilecek. Kullanıcılar, İstanbul’da trafik çilesi yaşamayacak, ulaşımlarını Platinum Tekneler’le yüzde 50 indirimli gerçekleştirecek. Turkcell Platinum ayrıca www.europcar.com.tr den yapılacak araç kiralamalarında da yüzde 50 avantaj sunacak. Yurtdışı seyahatlerinde de Turkcell Platinum, müşterilerinin yanında olacak. Turkcell Platinum müşterileri, bayram dönemi boyunca yurtdışı çıkış harç pulu için para ödemeyecek, yurtiçi tarifesini 66 ülkede kullanabilecek.