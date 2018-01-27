Turkcell, Gürcistan’daki iştirakini Silknet’e sattı
Turkcell, Gürcistan’da kurulu, dolaylı iştiraki Geocell LLC’nin tamamının aynı ülkede kurulu Silknet şirketine 153 milyon dolara devredilmesi için bağlayıcı sözleşme imzalandığını duyurdu. Devir işleminin, düzenleyici kuruluş onaylarını takiben tamamlanması öngörülüyor.27 Ocak 2018 Cumartesi 09:23
Turkcell’in sermayesinin yüzde 41.45’ine sahip olduğu iştiraki Fintur’un bağlı ortaklığı Gürtel Telekomünikasyon, Geocell LLC’nin yüzde 100 hissedarı konumunda.
Turkcell’in KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Fintur’un şirket finansallarında “satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar” olarak sınıflandırılması nedeniyle söz konusu işlemin Turkcell’in finansal tablolarına bir etkisi bulunmuyor.