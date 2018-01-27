Turkcell, Gürcistan’daki iştirakini Silknet’e sattı

Turkcell’in sermayesinin yüzde 41.45’ine sahip olduğu iştiraki Fintur’un bağlı ortaklığı Gürtel Telekomünikasyon, Geocell LLC’nin yüzde 100 hissedarı konumunda.

Turkcell’in KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Fintur’un şirket finansallarında “satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar” olarak sınıflandırılması nedeniyle söz konusu işlemin Turkcell’in finansal tablolarına bir etkisi bulunmuyor.