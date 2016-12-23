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Turkcell GNÇYTNK’te ikinci dönem başlıyor

Türkiye’nin entegre telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı Turkcell,yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK ile Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor. İkinci dönemi başlayan GNÇYTNK programı ile Turkcell Ailesi’ne katılacak 200 gençten biri olabilmek için son başvuru tarihi 20 Şubat.

Turkcell GNÇYTNK’te ikinci dönem başlıyor
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:59
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Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında yer alan Turkcell, inovatif işe alım programı GNÇYTNK’in ikinci dönemini 15 Aralık’ta başlattı. 20 Şubat’a kadar başvuruların kabul edildiği program, kendine güvenen yenilikçi gençleri Turkcell Ailesi’ne katılmaya davet ediyor. “Kariyerine Turkcell’de başlamak istiyorsan GNÇYTNK’sin. Gel bence!” sloganıyla başlatılan GNÇYTNK programıyla 200 genç Turkcell’li olacak ve bu gençler 1 Ağustos 2017’de işe başlayacak.

Genç insan kaynağı bilgi ve iletişim sektörü için anahtar rol üstleniyor. Gençlerin gerek sektöre gerekse Turkcell’e katacakları dinamizm ve yeni bakış açıları ile yaratacakları değere gönülden inandıklarını belirten Turkcell İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam; “Turkcell olarak ülkemizin gücüne ve yarınlarına inanıyoruz. Bu nedenle sadece teknolojiye yatırım yapmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’nin geleceği gençlerimize de yatırım yapıyoruz.

Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin ekonomik kalkınması ve küresel güç olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.  Gençlerimizden aldığımız güçle bunu gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Yeni nesil teknolojilerin hayatın ve iş dünyasının her alanında olduğu gibi insan kaynakları süreçlerini de dönüştürdüğünü ifade eden Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genç yetenekler, bu teknolojiler üzerinden geliştirdiğimiz işe alım süreçleriyle değerlendiriliyorlar. İşe alım, eğitim gibi süreçlerimizi dijital teknolojileri kullanarak daha eğlenceli ve interaktif hale getirdik. Bununla birlikte GNÇYTNK’ler Turkcell’e geldiklerinde, şirketimizin bir iş yerinden çok daha ötesi olduğunu görecekler. Sürekli üreten, yenilikçi ve deneyimsel yöntemlerle sürekli öğrenmeyi destekleyen, daha iyisi için sorgulatan, cesur kararlar almaya olanak sunan, eğlenceli çalışma ortamlarıyla fark yaratan bir yapı ile karşılaşacaklar” dedi. 

Sen de GNÇYTNK’sen “Gel Bence”

GNÇYTNK işe alım ve staj programına başvuranları eğlenceli bir süreç bekliyor. http://www.turkcell.com.tr/gncytnk adresinden online yapılan başvuru sonrası gençler mobil telefon, tablet ya da bilgisayarları üzerinden oynayabilecekleri online oyunlarla kendilerini gösteriyorlar. Oyunu başarıyla tamamlayan adaylara, web tabanlı bir uygulama üzerinden video sorular gönderiliyor. Adayların kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla bu soruları yanıtlamaları isteniyor. Devamında ise sırasıyla tamamlanan İngilizce testi, grup ve birebir mülakatların ardından gençler Turkcell’de GNÇYTNK olmanın ayrıcalığını yaşamaya başlıyorlar.

Farklılaşan oryantasyon programı

GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell’e uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan bir eğitim programına dahil oluyorlar. Genç yeteneklere, Turkcell’e değer katan liderlerin deneyimlerini paylaştığı ve Turkcell’in tanıtıldığı bir sanal gerçeklik filmi sunuluyor. Turkcell müşteri deneyim noktaları ve Turkcell teknolojilerinden oluşan tanıtım turunu da içeren 360 derece çekilen 5 dakikalık video VR gözlükler eşliğinde izleniyor. Böylece fiziki şartlar göz önüne alındığında günlerce sürecek tanıtım aşaması sanal gerçeklik deneyimi ile 5 dakikada gerçekleştiriliyor. Sanal ortamda Turkcell mağazası ve çağrı merkezi ziyaret ile müşteri deneyimi yaşatılırken, çekim noktası ve teknoloji merkezlerini gözlemleme fırsatı sağlanıyor.  Genç yetenekler için çalışma prensiplerinden mağazalara, ürün ve servislerden çağrı merkezine kadar pek çok konuda videolu eğitim veriliyor. Turkcell’de çalışmaya başlayan gençlere mobil çalışma imkanı, üç yakınına indirim, internet ve Turkcell TV+ kampanyası, Platinum avantajları gibi olanaklardan oluşan bir paket sunuluyor.

GNÇYTNK’ler için başvuru koşulları: 

Yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK’ye;

  • Yaratıcı, sosyal, meraklı ve eğlenceli,
  • Türkiye ve dünyadan üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam eden ya da mezun,
  • Lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 2 yıl iş deneyimi olan,
  • İyi derecede İngilizce bilen gençler başvurabiliyor.
 
EtiketlerTurkcell
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