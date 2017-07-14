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Turkcell Global Bilgi’ye Bilişim 500’den bir birincilik daha

Turkcell Global Bilgi, BThaber Şirketler Grubuadına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’na göre “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci oldu. Böylece Turkcell Global Bilgi bu organizasyondan aldığı birincilik ödül sayısını 6’ya yükseltti.

14 Temmuz 2017 Cuma 22:30
Turkcell Global Bilgi’ye Bilişim 500’den bir birincilik daha

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi sektördeki liderliğini aldığı ödüllerle pekiştirmeye devam ediyor. BThaber Gazetesi’nin bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin en büyük ilk 500 Bilişim şirketinin yanı sıra pazar verilerinin açıklandığı Bilişim 500 ödül töreni  CVK Park Bosphorus Otel’de düzenlendi. Türkiye’de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2016 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan, Türkiye’nin bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Global Bilgi, 724 milyon TL’lik gelirle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Kuruluşumuzdan bu yana aldığımız yatırım kararlarıyla sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunmayı, ülke ekonomisine ve istihdamına fayda sağlamayı hedefledik. Turkcell Global Bilgi bugün Türkiye’de 14, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 18 farklı lokasyonda, 12.000 çalışanı ve  8000 masa kapasitesiyle 10 dilde hizmet veriyor. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız sayesinde büyümemizi devam ettiriyoruz. 2016’da ortaya koyduğumuz çalışmalarımız neticesinde Bilişim 500’de “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olduk. Emeklerimizin karşılığını ödüllerle taçlandırmak bizler için hem mutluluk verici hem de ileride ortaya koyacağımız çalışmalar açısından motive edici oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan çağrı merkezlerimiz ve binlerce çalışanımızla sektörümüzün gelişimine, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu birinciliğin asıl sahibi olan tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 22:30
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