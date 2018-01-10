Turkcell Gebze Veri Merkezi Pegasus’a evsahipliği yapacak

Pegasus, merkezde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede bilişim altyapısını işletecek.

‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyerek, geçen yıl Gebze’de Türkiye’nin en büyük veri merkezini devreye alan Turkcell, Pegasus’u da kurumsal müşterileri arasına kattı. Yapılan anlaşmayla Pegasus’un bilişim altyapısı Mart 2018 itibarıyla Turkcell Veri Merkezi’nde korunacak. Pegasus, kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını işletecek.

Pegasus’un 2018’deki önceliği teknoloji

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: “Pegasus Hava Yolları olarak, 2018 yılının önemli başlıklarından biri teknoloji. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bu bağlamda veri merkezi altyapımızı yeniden yapılandırmak üzere bir çalışma başlattık. Mart 2018 itibarıyla Pegasus’un tüm donanım altyapısını Gebze’deki Turkcell Veri Merkezi’ne konumlandırıyoruz. 7/24 kesintisiz operasyon ve iş sürekliliği en önemli kriterlerimiz arasında. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: “Türkiye’nin ürettiği verinin Türkiye’de saklanması ve Türkiye’nin verisine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu alanda atılacak adımlara bulut çözümlerimiz ve Türkiye’de yerleşik veri merkezlerimiz ile destek vermeye hazırız. Havacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Pegasus’un Turkcell Veri Merkezi’ni tercih etmesiyle bu alanda da Turkcell kalitesi bir kere daha tescillenmiş oldu. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutabilmek ve Türk insanının hizmetine verebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Turkcell görme engellileri sanat eserleriyle buluşturacak

Görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımlarına destek olmak, görsel sanattan da herkes kadar keyif alabilmelerini sağlamak için yola çıkan Turkcell, Türkiye’nin en önemli sanat merkezlerinden Yapı Kredi Kültür Sanat ile işbirliğine gitti.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta kurulacak sergilerde “Hayal Ortağım” uygulaması kullanıcı sergiye girdiği andan itibaren navigasyon hizmeti sunacak, yüzlerce eserin açıklamalarını iletecek ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hazırlanan detaylı eser betimlemelerine kolayca ulaşılmasını sağlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın yoğun ilgi nedeniyle 21 Ocak’a kadar uzatılan sergisi Sarmal için yapılan uygulamanın, daha sonra kurumun diğer sergilerinde de görme engellilerin hizmetinde olması planlanıyor.