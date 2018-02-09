Turkcell, e-dönüşümde işletmelerin yanında

Turkcell e-Şirket, şirketlerin dijital dönüşümü için gereken çözümleri bir arada barındıran bir iş platformu olarak öne çıkıyor. Bu ürün ile muhasebe, e-fatura, e-arşiv, e-defter, akıllı faks ve e-mail ihtiyaçlarınızı tek platformdan yönetilebiliyor. Böylece işletme sahipleri, farklı süreçler için birden fazla şirket ile çalışma veya birden fazla yazılım kurma zahmetinden ve yatırım maliyetinden kurtulmuş oluyor.

TOPLANTILAR İLGİ GÖRÜYOR

Turkcell yönetimi ise Türkiye’nin dijitalleşmesinde en önemli itici güç olan KOBİ’lere destek vermenin mutluluğunu yaşıyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu süreçte edindiği bilgi birikimi ve deneyimi KOBİ’lerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak kabul eden Turkcell, KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine verdiği katkı ile Türkiye’nin de dijitalleşme sürecine de katkı sağlamış oluyor. Bu çerçevede KOBİ’lerin yoğun olarak bulunduğu Anadolu illerinde düzenlenmeye başlayan toplantılar da ilgi görüyor.