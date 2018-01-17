Turkcell çocuklarını geleceğe hazırlıyor

Çalışan eğitimleri ve gelişimi konusunda attığı adımlarla öne çıkan Turkcell, “Turkcell’in Çocukları Geleceği Yazıyor” sloganıyla yeni bir programı başlattı. Turkcell bu program kapsamında şimdi de çalışanlarına odaklanıyor ve onlara kodlama eğitimi veriyor. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ve ‘insana yatırım’ ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Turkcell Akademi tarafından verilen eğitimlerde, Geleceği Yazanlar Platformu'nda eğitim ve sertifika almış 60 gönüllü eğitmen görev alıyor.

İlk aşamada İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlatılan proje kapsamında, toplam 415 çocuğa eğitim verildi. 23 Aralık’ta başlayan ve 6-7 Ocak’ta devam edenprogramlarda, çocuklar 3 farklı yaş grubuna ayrılarak eğitimlere katıldı. Eğitim programı Turkcell’in bölge ofislerinde de düzenlenecek.

Eğitimden sonra oyun ve uygulama geliştirebilecekler

Temel bilgisayar kodlama konularını eğlenerek öğretmeyi hedefleyen eğitim programı sonrasında, çocuklara karmaşık sorunlara esnek çözümler bulmak konusunda farklı kabiliyetler kazandırılması hedefleniyor. Yaş gruplarına göre verilenCode.org, MIT Scratch ve MIT AppInventoreğitimleriyleçocuklar temel bilgisayar programlama konularını eğlenerek öğreniyor. Çocuklar kendi oyun ve animasyonlarını yapabilecek; yepyeni Android uygulamalarını geliştirebilecek seviyeye geliyor. Çocukların gelişimi ve geleceğe en doğru şekilde hazırlanması için geliştirilen bu eğitim sonrasında çocuklara Turkcell Akademi sertifikası da veriliyor.

Kodlama eğitimi neden önemli?

Tüm dünyada kabul gören kodlama eğitimleri birçok açıdan çocuğun güncel teknolojiye uyum sağlamasına destek olurken, sosyal hayatta da başarılı olmasını sağlıyor.

Dünyadaki uzmanlarının hem fikir olduğu konularında başında, kodlama eğitiminin çocuklara erken yaşlarda ilk ve en önemli hayat derslerini vermesi. Bu eğitimler sonrasında ortaya çıkan sonuçlar, çocukların hata yapmaktan korkmadığını, konfor alanlarından çıkarak risk aldıklarını ve problem çözmek için girişimde bulunduklarını gösteriyor.Böyle bir eğitimi parçası olan çocuklar aynı zamanda, öğrenme ve öğretme kabiliyetini de geliştiriyor, özgüveni arttırıyor.

Kodlama eğitimi alan çocukların, okul derslerinde öğretilen konuları daha anlamlı hale getirdiği ve gerçek hayatla ilişkilendirdiği de gözlemleniyor. Bu sayede çocukların okula gitme ve yeni bilgiler öğrenip hayatta uygulama istekleri artıyor.

Bilişim teknolojileri sayesinde başarıyla tanışan çocukların, yaratıcılığı da kodlama eğitimleriyle gelişiyor, geleceğe dönük projelerin geliştirilmesi erken yaşlarda başlıyor.