Türkçe yeterlik sınavı hangi avantajları sağlıyor?

2018'in ilk Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın yarın düzenleneceği duyuruldu. İki oturumda yapılacak sınavın birinci oturumunda okuma, dinleme ve yazma, ikinci oturumunda ise konuşma becerileri ölçülecek.Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınavda başarılı olan adaylara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor

TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Bir sonraki sınav 5 Mayıs'ta

Sınav sonuçları 26 Ocak'ta açıklanacak.

TYS'nin bu yıl için ikinci uygulaması ise 5 Mayıs'ta olacak. Sınav için 19 Mart 2018'de yeni başvurular alınacak.

Detaylı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

Türkçe Yeterlilik Sınavı, Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla yapılıyor.