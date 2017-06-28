Türkçe sevdalısı Boşnaklar Saraybosna'da buluştu

Bosna Hersek'te okullarda Türkçe dersi veren öğretmenler ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, Türkçenin okullardaki durumunu konuşmak üzere bir araya geldi.



Yunus Emre Enstitüsünün Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlediği "Türkçe Öğretmenlerine Yönelik Genel Değerlendirme Toplantısı"na Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, IUS Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe, Saraybosna Kantonu Okulları Müdürleri Derneği Başkanı Muamer Tinjak, Saraybosna Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Kürsü Başkanı Prof. Dr. Kerima Filan ve davetliler katıldı.

Bosna Hersek'teki okullarda Türkçenin durumunun konuşulduğu toplantıda, diğer dillerin durum analizleri ve lise müfredatlarının oluşturulması gibi konular da ele alındı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında yedi kantonda 7 bin 253 öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Yaman, okullarda Türkçe eğitimi veren öğretmen ve Türkçe öğrenen öğrencilerle her yıl istişare amacıyla toplandıklarını söyledi.

Saraybosna Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Kürsü Başkanı Prof. Dr. Kerima Filan da Boşnakların Türkçe öğrenmesinin insanlığa büyük katkısı olduğunu dile getirerek "Türkçe öğrenenler, o dili konuşan yeni insanlarla tanışmış olacak, o insanların yaşadıkları kültürle tanışacak. Bu, gelecek ve insanlık için anlamlı bir katkı olacak." dedi.

Kaynak: AA