TürkAkım hattının çoğu bitti, azı kaldı...

Türkiye’ye yılda 15.75 milyar metreküp Rus gazı taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattının 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yarı yol geçildi

Rus doğalgaz en önemli yatağı Batı Sibirya’daki Novi Urengoy’da Türk gazetecilere bilgi veren yetkililere göre, TürkAkım’ın yılda 15.75 milyar metreküp Rus gazını Türkiye’ye taşıyacak 930 kilometrelik birinci hattının deniz kısmındaki 530 kilometresi inşa edildi. Böylece Türkiye’nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol geçildi.

Bu hat üzerinden gaz arzının 2019’da başlaması planlanırken, TürkAkım’ın Avrupa’ya yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ikinci hattının ise Türkiye - Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bölümü döşendi. Avrupa’nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom’un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek ve bu hat İpsala üzerinden Avrupa’ya gidecek. TürkAkım’ın ikinci hattının izleyeceği güzergah henüz netleşmedi.

Türkiye ilk alıcı

TürkAkım, Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratacak. Rusya kıyısında Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz’i boydan boya kat ederek Türkiye kıyısına Trakya’daki Kıyıköy beldesi yakınında çıkıyor.

Bu sayede TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye’nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğalgaz sağlayacak. Rusya’dan Türkiye’nin batısına halen doğalgaz aktaran Batı Hattı’nda Türkiye bir dizi transit ülkenin ardından nihai alıcıyken, TürkAkım ile birlikte doğalgazın ilk alıcısı olacak.

Enerji köprüsü

TürkAkım aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31.5 milyar metreküp doğalgazın yarısı Türkiye’de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak. Proje böylece Türkiye’nin stratejik önemine katkıda bulunacak. Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Türkiye, TürkAkım ile Güney ve Güneydoğu Avrupa için kilit bir bağlantı noktası olacak. Projeyle taşınacak 31.5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek bir miktar.

En son teknoloji kullanılıyor

TürkAkım, 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenecek 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olarak, son teknolojiyle uygulanan çığır açıcı bir proje olacak.

Yaklaşık 4 cm kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına bırakılıyor. TürkAkım boru hattının yapımında halen dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve bu alandaki en ileri teknolojileri kullanan Pioneering Spirit görev yapıyor.

Boru hattının karaya çıktığı noktada, yani Kıyıköy’de inşa edilecek alım terminalinde, deniz kesimindeki borulardan gelen doğalgaz, hacmi ölçülüp sıcaklık ve basıncı kontrol edildikten sonra kara boru hatlarına aktarılacak.

Kıyıköy’e yatırım

Alım terminalinde doğalgaz depolaması veya elektrik üretimi gerçekleştirilmeyecek. Alım terminalinden sonra Lüleburgaz’da Türkiye’nin dağıtım şebekesine bağlanacak ilk kara hattını BOTAŞ inşa edecek. Avrupa’ya ilerleyecek diğer kara hattı ise BOTAŞ - Gazprom ortak şirketi tarafından yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde ÇED onayını alan proje, çevreyi korumak için kapsamlı önlemler almanın yanı sıra, Kıyıköy bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişimi için de yatırımlar yapacak.

Türkiye’ye yılda 15.75 milyar metreküp Rus gazı taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattının 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yarı yol geçildi

Rus doğalgaz en önemli yatağı Batı Sibirya’daki Novi Urengoy’da Türk gazetecilere bilgi veren yetkililere göre, TürkAkım’ın yılda 15.75 milyar metreküp Rus gazını Türkiye’ye taşıyacak 930 kilometrelik birinci hattının deniz kısmındaki 530 kilometresi inşa edildi. Böylece Türkiye’nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol geçildi.

Milliyet