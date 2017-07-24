Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, PKK'lı teröristler için film yapacak!

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabı üzerinden yeni projesiyle ilgili bir duyuru yaptı. Akın'ın yeni projesi terör örgütü YPG'li kadın teröristlerle ilgili olacak.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:26
Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, PKK'lı teröristler için film yapacak!

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Suriye'de özerklik ilan terör örgütü YPG/YPJ  hakkında bir proje yapacağını duyurdu.

Daha önce de 'Kesik/The Cut' filmiyle Ermeni Soykırımı'na odaklandığı filmiyle izleyici karşısına çıkan ve tartışmalı konulara değinmekten çekinmeyen Akın, Instagram hesabından kadın bir teröristin resminin olduğu posteri 'yeni proje' ve 'direniş' etiketleri ile paylaştı.

Posterde, "IŞİD ez. YPG ve YPJ'li özgürlük savaşçılarını destekle. Rojava'daki demokratik devrimi savun" yazıyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:26
  1. fatih akın
  • Alman klonuAlman klonu58 dk önce
    Ne kadar güzel dimi nsa ajanı Edward snowden ve 45.abd başkanı trump ın itirafıyla işid i Obama ve hilalry kurdu dedi kendi icadın örgütle savaşıyormuş dümeni yapan ateist pkkypg yi kanuni leştir ne güzel dünya ama gelde bunu kk ya anlat
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
  1. Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama..
  2. Bingöl’de özel timler buldu… Bu..
  3. Almanya'dan yeni Türkiye çıkışı!
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!
  5. Denizde akıntıya kapılan filler böyle..
  6. Türk devinin tamamını Japonlar alıyor!
  7. Bebeğin yeteneği hayrete düşürdü!
  8. Tüplü araç bomba gibi patladı!
  9. Türk gıda devinin tamamı satıldı!
  10. Asker böyle duvar oldu! Emri o..
  11. Türk asıllı yönetmen PKK'lı..
  12. Su kayağı yaparken rubik küp çözdü
  13. 16 yaşındaki Alman terörist: Eve..
  14. Alanyaspor'a Brezilyalı stoper!
  15. Kütahya’da freni patlayan kamyon eve..
  16. Dikkat! TEM 1 ay boyunca trafiğe..
  17. İstanbul Eyüp'te 5 türbenin bakımı..
  18. TEM 1 ay boyunca trafiğe kapatıldı
  19. Devler Ligi'nde haftanın programı!
  20. Galatasaray'dan Arda hamlesi
Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
ABD'yi korku sardı: Eğer Türkiye alırsa...
ABD'yi korku sardı: Eğer Türkiye alırsa...
‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…
‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…
Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı