Türk Yıldızları'ndan anlamlı hareket
Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları, Trabzon Maçka'da teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül için uçuş gösterisi gerçekleştirdi.20 Ağustos 2017 Pazar 18:59
Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen gösteri uçuşunu Beşirli mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki 6 km’lik sahil şeridinde 10 binlerce kişi izledi. Gösteri sırasında Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik tıkanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Gösteri uçuşunu daha rahat izleyebilmek için çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranın çevresinde toplanırken, bazı vatandaşlar ise sahildeki balıkçı teknelerinde gösteriyi izlemeyi tercih etti. Türk Yıldızları, 35 dakika boyunca havada sergiledikleri akrobatik hareketlerle adeta Trabzonlular’ı mest etti.