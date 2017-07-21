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Türk Yıldızları Girne semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Girne semalarında gösteri düzenledi. Gösteriyi çok sayıda insan izledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:10
Türk Yıldızları Girne semalarında

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi.

Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı. Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi.

Çok sayıda kişi izledi

Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile çok sayıda kişi izledi. Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.

Gösteriyi çok sayıda insan izledi.
Gösteriyi çok sayıda insan izledi.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 11:10
  1. Kıbrıs
  2. Girne
  3. Hüseyin Özgürgün
  4. Türk Hava Kuvvetleri
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