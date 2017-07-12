''Türk yetkililer bize PKK'yı anlattı''

Cezayir'de birçok sivil toplum kuruluşu ve uluslararası örgütten temsilcinin katılımıyla düzenlenen "Terörle Mücadele ve Terörün Önlenmesinde Milli Mutabakatın Rolü" başlıklı konferansta, Türkiye'yi Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve İstihbarat daire başkanlıklarından yetkililer temsil etti.

"Terörizmin önlenmesi" ve "aşırıcılıkla mücadele" konularının ele alındığı toplantıda, katılımcı ülkeler kendi bölgelerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'yi temsil eden İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri PKK konusunda sunum yaptı.

PKK'nın tarihsel gelişimi, stratejileri ve yapılanması hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı sunumda, Türkiye'nin "terörün önlenmesi" konusunda yaptığı çalışmalar da anlatıldı.

Türkiye'yi temsil eden yetkililer, PKK ile mücadele konusunda, devletin tüm birimlerinin seferberlik başlattığını, bu çaba ve çatışmasızlık halinin bölge halkı tarafından yoğun destek gördüğünü muhataplarıyla paylaştı.

"Mücadele sonucu Doğu ve Güneydoğu illerinde ekonomik canlanmanın artış gösterdiğini" kaydeden yetkililer, "buna rağmen PKK'nın süreci suistimal ettiğini belirtti. Yetkililer, PKK'nın en büyük ihaneti sadece Türk devletine değil yine haklarını savunduğunu iddia ettiği Kürt halkına yaptığını" ifade etti.

Konferansa, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından temsilci ve üyeler katılıyor.