Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Türk yetkililer bize PKK'yı anlattı''

Türk İnterpol görevlileri, Cezayir'de düzenlenen konferansta, PKK'nın tarihsel gelişimi, stratejisi ve yapılanmasını anlattı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:11
''Türk yetkililer bize PKK'yı anlattı''

Cezayir'de birçok sivil toplum kuruluşu ve uluslararası örgütten temsilcinin katılımıyla düzenlenen "Terörle Mücadele ve Terörün Önlenmesinde Milli Mutabakatın Rolü" başlıklı konferansta, Türkiye'yi Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve İstihbarat daire başkanlıklarından yetkililer temsil etti.

"Terörizmin önlenmesi" ve "aşırıcılıkla mücadele" konularının ele alındığı toplantıda, katılımcı ülkeler kendi bölgelerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'yi temsil eden İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri PKK konusunda sunum yaptı.

PKK'nın tarihsel gelişimi, stratejileri ve yapılanması hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı sunumda, Türkiye'nin "terörün önlenmesi" konusunda yaptığı çalışmalar da anlatıldı.

Türkiye'yi temsil eden yetkililer, PKK ile mücadele konusunda, devletin tüm birimlerinin seferberlik başlattığını, bu çaba ve çatışmasızlık halinin bölge halkı tarafından yoğun destek gördüğünü muhataplarıyla paylaştı.

"Mücadele sonucu Doğu ve Güneydoğu illerinde ekonomik canlanmanın artış gösterdiğini" kaydeden yetkililer, "buna rağmen PKK'nın süreci suistimal ettiğini belirtti. Yetkililer, PKK'nın en büyük ihaneti sadece Türk devletine değil yine haklarını savunduğunu iddia ettiği Kürt halkına yaptığını" ifade etti.

Konferansa, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından temsilci ve üyeler katılıyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:11
  1. CEZAYİR
  2. PKK
  3. DEAŞ
  4. Milli Mutabakat
  5. Türkiye'yi Emniyet Genel Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti diye görevden aldı
    1. Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı..
    2. Katar'dan müjdeli haber! Ablukacılarla..
    3. Meclis, 15 Temmuz raporunu tamamladı
    4. ANKA’dan PKK'ya ilk darbe!
    5. Reis filminin yapımcısından skandal..
    6. Galatasaray maçı öncesi Östersunds..
    7. Seyşeller'den gelen heyet tek tek..
    8. Gerçekleşirse Türkiye'yi uçurur! Tam..
    9. Afişler üzerinden kirli kampanya!
    10. Kanada'dan 7 yılın ardından sonra bir..
    11. AK Partili vekilden Srebrenitsa mesajı
    12. Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli..
    13. Türk bayrağını indirmek isteyen kişi..
    14. Sırf Sünni diye kaçırılmaya başladılar
    15. Muhaliflerden flaş Esed çıkışı!
    16. 113 yaşında 15 Temmuz nöbeti
    17. Darbe Komisyonu raporu tamamladı
    18. 'Hindi eti alınan firma da incelenecek'
    19. Erdoğan'ın tepki gösterdiği kare!
    20. İskenderun’da demokrasi nöbeti başladı
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti