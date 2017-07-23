Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi

Türkiye'deki Yahudi toplumu, Kudüs'teki gerilimin ardından yaşanan Sinagog protestolarına tepki gösterdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:26
Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi

İki gün önce Mescid-i Aksa protestosunu Neve Şalom sinagogunun önünde protesto yapılmış, bu duruma Türk Yahudilerden tepki gelmişti. Türk Yahudilerinin yanı sıra siyasetçiler de bu protestoya tepki göstermişti.

Türk Yahudi Toplumu benzer bir protestonun Balat’daki sinagog önünde de yapıldığını ifade etti. Sosyal medya hesabından bunu duyuran Türk Yahudi Toplumu, mesajın sonunda Başbakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da ekledi. 

 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:26
  1. Türk Yahudileri
  2. Türk Yahudi Toplumu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Oğuz’dan Mescid-i Aksa açıklaması
    1. Başkan Oğuz’dan Mescid-i Aksa açıklaması
    2. Hububat üreticisine anız uyarısı
    3. Kırkağaç’ta 7 milyon TL’lik yatırım
    4. Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
    5. Büyükşehir’den Aşıklar Şöleni
    6. "Hero" yazılı tişörtle sınava girdi..
    7. Yıldırım’da sünnet şöleni
    8. Bingöl’ün içme suyu yüzde 100 temiz
    9. Arif Kurt’tan Basın Bayramı kutlaması
    10. Manisa’da yaz aylarında sokak..
    11. Kalkanlı’nın yolları yenilendi
    12. Genel Müdür Coşkun’dan ıslah..
    13. DAGC Başkanı Özsoy: “Erzurum..
    14. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni..
    15. İrfan Başaran, hazırlık maçında hasret..
    16. MŞÜ basın birimine Ahmet Çiçek getirildi
    17. Minibüs ile otomobil çarpıştı
    18. Giresun Üniversitesi Rektörü Çoşkun..
    19. Uyutulan Emniyet Şube Müdürü tekrar..
    20. Kayıp Katarlı çocuk 18 saat sonra..
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor