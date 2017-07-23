Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi

İki gün önce Mescid-i Aksa protestosunu Neve Şalom sinagogunun önünde protesto yapılmış, bu duruma Türk Yahudilerden tepki gelmişti. Türk Yahudilerinin yanı sıra siyasetçiler de bu protestoya tepki göstermişti.

Türk Yahudi Toplumu benzer bir protestonun Balat’daki sinagog önünde de yapıldığını ifade etti. Sosyal medya hesabından bunu duyuran Türk Yahudi Toplumu, mesajın sonunda Başbakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da ekledi.