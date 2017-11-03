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Türk vekil, Can Dündar'ı yerin dibine soktu

Hollanda'da bir Türk milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Parlamentosunda konuşma yapmak için ülkeye gelen vatan haini Can Dündar'ı adeta yerin dibine soktu.

03 Kasım 2017 Cuma 01:04

Hollanda'da DENK Partisi'nin Türk milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Parlamentosunda konuşma yapmak için ülkeye gelen vatan haini Can Dündar'ı adeta yerin dibine soktu. Kuzu, parti olarak Türkiye'deki davaların Hollanda Parlamentosuna taşınmasını doğru bulmadıklarını dile getirerek "Basın özgürlüğüne biz kesinlikle önem veriyoruz. Ama devlet sırlarını yayınlamanın suç olduğunu bildiğiniz halde yine de yayınlamanızı nasıl yorumluyorsunuz? Bu sadece Türkiye'de suç değil Hollanda için de geçerli. Aynı suçu Hollanda'da işleseniz 15 yıl hapis yararsınız. Sizin bu yaptığınız Hollanda devletini ve Hollanda'da yaşayan Türkleri karalamak isteyenlere podyum vermektir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 01:04
  1. Türk vekil
  2. Can Dündar
  3. Can Dündar'ı yerin dibine soktu
  4. Türk milletvekili Tunahan Kuzu
  5. Tunahan Kuzu Can Dündar

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