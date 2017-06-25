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Türk ve Yunan hackerlar arasında Ayasofya savaşı!

Yunanistan'ın Star televizyonu, Yunanistan Başbakanlığı'nın internet sitesine düzenlenen saldırı üzerine Türk ve Yunan hackerler arasında savaş başladığını belirtti.

25 Haziran 2017 Pazar 15:04
Türk ve Yunan hackerlar arasında Ayasofya savaşı!

Ayasofya konusunda iki ülke arasında yaşanan gerilim siber aleme de yansıdı. Yunanistan Başbakanlığı'nın internet sitesi geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen saldırı sonucu birkaç saatliğine erişime kapanmıştı. Türk hacker grubu bu saldırıyı, Yunanistan'ın Ayasofya'da Kuran okunmasını protesto etmesi nedeniyle düzenlediklerini açıklamıştı. Açıklamada, "Ayasofya bizim" denmişti.

Türk hackerlerin saldırısından birkaç saat sonra Anonymous adlı Yunan hacker grubu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını duyurdu. Anonymous Greece'in açıklamasında, "Siz bir sitemize saldırdınız, biz yüzlerce sitenizi çökerteceğiz" ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın ardından www.yirmidort.tv sitesi saldırıya uğradı. Yunan hackerler bunun sadece başlangıç olduğunu kaydetti.

Yunan hackerler, yeni açıklamalarında, "Yeni başlıyoruz. Türkiye'ye hoş geldiniz! Ayasofya Yunanlara ait. Hiçbir şey yapamazsınız. Yunanlar sizden güçlü" dedi. Bu açıklamanın ardından Türk internet sitelerine yoğun saldırı olduğu duyuruldu.

Ayasofya'da Kuran okunmasını kınayan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dünya mirası anıtı camiye dönüştürme çabasının tüm dünyaya hakaret olduğu yorumunu yapmıştı. Ankara'nın yanıtında, dinler arası diyaloğu reddetmekle suçlanan Yunanistan'ın ülkedeki Müslümanların haklarını ihlal ettiği vurgulanmıştı.

Sputnik

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 15:04
  1. Ayasofya
  2. Yunanistan
  3. Anonymous
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