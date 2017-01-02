Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu!

TSK, Türk ve Rus savaş uçaklarının El Bab'da DAEŞ hedflerini bombaladığını açıkladı.

Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:44
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurlarının imha edildiği bildirildi.

8 HEDEF İMHA EDİLDİ

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Bab, Bzagah ve Tadif'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınma ve karargahın da aralarında bulunduğu 8 hedef imha edildi. 

 
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