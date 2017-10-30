Türk ve Pakistanlı tenisçiler turnuvada buluştu

Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, iki ülke sporcuları tekler maçlarında karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmada milli sporcu Marsel İlhan, Pakistanlı Muhammed Abid ile karşılaştı. Milli tenisçi, müsabakadan 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrıldı.

İkinci maçta ise milli sporcu Cem İlkel, Pakistanlı Aqeel Khan'ı 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aqeel Khan, bu turnuvanın yapılamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pakistan ile Türkiye, iki kardeş ülke. Birbirine benziyor. Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Burada maç yapmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Türk tenisçiler hakkında da görüşlerini aktaran Khan, "Azerbaycan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporculara karşı oynadık. Finalde onlara mağlup olduk. Türkiye, çok iyi tesislere sahip. Türkiye'de birçok iyi tenisçi var. Umarım, burada Türk oyuncularla tekrar maç yapma imkanı elde ederiz." diye konuştu.

Milli tenisçi Marsel İlhan ise çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini aktararak, "İlk defa Pakistan karşısında oynuyoruz. Güzel maçlar oldu. 2-0 öndeyiz. Böyle organizasyonların sık sık olması gerektiğini düşünüyorum. İki ülke arasında güzel bir ilişki var. Bunu sporda da devam ettirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, yarın yapılacak çiftler müsabakalarıyla sona erecek.