Türk vatandaşlarına o ülke için yeni dönem

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'in Türk vatandaşları için sağladığı vize kolaylıklarını "memnuniyet verici" olarak nitelendirerek "uygulamaların takipçisi olacakları" açıklamasını yaptı.

Büyükelçi Önen, Çin'in Türkiye vatandaşlarına yönelik getirdiği vize iyileştirmelerine ilişkin, önceki uygulamada Çin vizesi alabilmek için gerekli evrakların başvuru sahibi tarafından bizzat Çin'in Türkiye'deki Büyükelçiliği ve konsolosluklarına teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Önen, yeni uygulamayla ilk başvuru, internet üzerinden yapılacağını sonrasında vatandaşların, randevu tarihi alarak vize işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çin Halk Cumhuriyeti vizesi almasını kolaylaştırılmaya yönelik Çin makamları ile aylardır müzakere yürüttüklerini belirten Önen, müzakerelerin sonucunda 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanmaya başlanan değişikliklerin memnuniyet verici olduğunu, bu adımların devamını beklediklerini vurguladı.

DAVET MEKTUBU ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Önen, "Çin'in Türk vatandaşlarının vize alınımını kolaylaştırmaya yönelik, internet üzerinden başvuru ve ticari vizeler için davet mektubu alımında kolaylık sağlanması gibi değişikliklerin uygulanmasının da takipçisi olacaklarının" altını çizdi.

Çin'e iş ve ticaret amaçlı seyahat için gerekli M tipi vize başvurularında ise bu düzenleme ile kolaylık sağlanmasının amaçlandığını belirten Büyükelçi Önen, "ticari başvurularda Çin’in resmi devlet kuruluşlarının vereceği davet mektubu zorunluluğunun kaldırıldığını" dile getirdi.

"OLUMLU ADIMLARIN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Çin'in vizeleri kolaylaştırmaya yönelik attığı olumlu adımların devamını beklediklerini belirten Önen, "Herhangi bir iş örgütü üyesi olmayan KOBİ’ler ile küçük sanayicilerin de vize konusunda yaşadığı sorunları biliyoruz ve bu sorunların çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Büyükelçi Önen, "Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için Türk vatandaşlarının Çin vizesine erişimini kolaylaştırmak, öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor." ifadesini kullanarak bu yönde yapılan yeni düzenlemeleri, "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Pekin’deki görev süresi boyunca Çin ve Türkiye arasında ilişkileri her alanda geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Büyükelçi Önen, "İki ülke arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkileri takiben Çin ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırmak da hedeflerimiz arasında bulunuyor." dedi.