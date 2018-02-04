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Vatan sevdalısı Türkler, PKK yandaşlarını çıldırttı

Almanya'nın Münih kentinde terör örgütü PKK yandaşları protesto gösterisi düzenledi. Türk vatandaşları ise kalabalık gruba karşı sessiz kalmayarak karşılık verdi.

04 Şubat 2018 Pazar 07:16

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentinde yuvalanan terör odaklarına yönelik operasyonu, Almanya'da terör örgütü yandaşlarınca çeşitli provokasyonlarla protesto ediliyor.

TÜRK VATANDAŞLARI, TERÖRİSTLERE SESSİZ KALMADI

Terör örgütü yandaşları, Münih'te ellerindeki paçavralarla gösteri düzenledi.

Özellikle Türk vatandaşlarının olduğu kısıma doğru sloganlar atan terör yandaşlarına Türkler de sessiz kalmadı. Türk Bayraklarıyla tepki gösteren vatandaşlar, teröristleri çıldırttı.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 07:16
  1. Almanya
  2. PKK

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  • CESUR YÜREKCESUR YÜREK5 dk önce
    yakinda gösterinin alasini göreceker bekleyin
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