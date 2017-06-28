Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı 160'a çıktı

Türkiye Un Sanayicileri Başkanı (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 2003'ten beri un sektöründe ihracatın çok hızlı bir şekilde yükseldiğini kaydederek, Türkiye'nin un ihraç etmek için son yıllarda buğday ithal etmeye başladığını söyledi.



Türkiye'nin uzun dönem buğday üretim ortalamasının kendisine yeterli olduğunu dile getiren Ulusoy, ülkede yılda 19 milyon ton buğday tüketildiğini, 2015'te 22,5 milyon, 2016'da 20,5 milyon ton buğday üretildiğini aktardı.

Ulusoy, 11,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30'unu Türk un sanayicilerinin gerçekleştirdiğini kaydederek, bu başarıyı artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Bu yıl da hedeflerinin son 5 yıldır sürdürdüklerini dünya un ihracatındaki şampiyonluklarını perçinlemek olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Bu yıl un ihracatında mutlaka artış bekliyoruz. En az 1,1 milyar dolarlık un ihracatı yaparız ve 3,5 milyon tonu aşan unu yine dünyanın dört bir köşesine satarız." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, son yıllarda un fabrikası sayısının azaldığını belirterek, bin 150'den 730'a kadar gerileyen fabrika sayısının 10 yıl içinde 400'lere ineceğini tahmin ettiklerini aktardı.

Burada fabrikaların büyüdüğünü ve atıl üretim tesislerinin sistem dışına çıktığını dile getiren Ulusoy, "Ancak kapasite kullanım oranları ülkemizde artıyor. Geçen yıl toplam kapasite olan 30 milyon tonun yaklaşık yüzde 50'si kullanıldı. Buradaki artışta ihracattaki artışın payı büyük." dedi.

Ulusoy, son 10 yılda un ihraç edilen ülke sayısının 160'a ulaştığını kaydederek, "Bu ülkelerde dünya nüfusunun yüzde 92'si yaşıyor. Yani dünyadaki her 10 kişiden 9'u Türk ununun tüketildiği ülkelerde yaşıyor." diye konuştu.

Yılın ilk dört ayında Irak'a 593 bin tonluk un satıldığını belirten Ulusoy, onu 166 bin tonla Sudan'ın, 73 bin tonla Suriye'nin, 47 bin tonla Angola'nın, 28 bin tonla Yemen'in, 27 bin tonla Eritre'nin, 24 bin tonla Somali ve Benin'in izlediğini anlattı.

Ulusoy, "Unumuz Uzakdoğu'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Amerika'ya kadar tüm kıtalara ulaşıyor. Sadece geçen yıl 109 ülkeye un ihracatı yaptık. Seyşeller'den Komorlar Birliği'ne, Maldivler'den Vanuatu'ya, Tonga'dan Samoa ve Marshall Adalarına, ABD'den Çin'e her yere un satıyoruz." dedi.

Kaynak: AA