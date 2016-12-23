Türk üniversitesi ile NASA ortak proje yapacak

Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shuanggen Jin, NASA Jet Propulsion Laboratuvarının davetlisi olarak Kaliforniya'ya gitti. NASA'daki temas ve toplantıların oldukça verimli geçtiğini ve NASA'daki uzmanların Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki Uzay Teknolojileri alanındaki öncü çalışmaların kendilerinin de dikkatini çektiği belirten Jin; bu nedenle daha yakın temasta bulunmak ve olası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere kendisini davet ettiklerini söyledi.

Prof. Jin ayrıca yakın bir zamanda Bülent Ecevit Üniversitesi ile NASA arasında ortak projelerin gündeme geleceğini de belirtti.