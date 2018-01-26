''Türk uçaklarını vurmaya hazırlanıyoruz''

BBC'ye konuşan "Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı" Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Mikdad, buna karşılık vereceklerini söyledi.

Faysal Mikdad, Suriye'nin başkenti Şam'da, BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet'nin sorularını yanıtldı.

Mikdad harekâtla ilgili olarak "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır" dedi.

'Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini düşünmüyorum'

Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mikdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var".

Doucet'nin "Buna askeri olarak karşılık verecek misiniz?" sorusuna Mekdid şu yanıtı verdi:

"Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz. Bizim kendi politikalarımız var, kendi konumumuz var. Bu saldırıyı kınadık ve buna göre hareket edeceğiz.

"Özellikle herhangi bir eylemden bahsetmeyeceğim ancak Suriye'nin kendini korumaya hakkı vardır. Tekrar tekrar söyledik, Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız".

Mikdad, "Bu, uçakları düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna ise "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır" cevabını verdi.