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Türk topçusu vurdu, Afrin'deki PKK komuta merkezi kül oldu!

Afrin'de Türk topçu birlikleri tarafından vurulan terör örgütü PKK'nın komuta merkezi kül oldu. İşte o görüntüler...

18 Ağustos 2017 Cuma 14:14
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 14:14
  1. Türk topçusu vurdu
  2. Afrin PKK komuta merkezi
  • MuratMurat22 dk önce
    Arslanların ellerine sağlık.
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