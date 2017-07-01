Türk topçuları Tel Rıfat'ı vuruyor
Afrin operasyonu konuşurken Türk topçu birlikleri Tel Rıfat'ı yeniden hedef aldı.01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:58
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG işgalinde bulunan Afrin'e yönelik harekatın hazırlıkları sürerken, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Obüs'ler Tel Rıfat'ı hedef aldı.
Terör örgütü'nün İdlib ve Halep'in kuzeyine geçiş için kullandığı Tel Rıfat kentinde bulunan Cemal Kontrol Noktası vuruldu.
Harekat sonucunda kontrol noktası tamamen imha edilirken, kaç teröristin öldürüldüğü henüz açıklanmadı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr