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Türk topçuları ateşe başladı

Suriye’nin PKK/PYD işgalinde bulunan Afrin’e operasyon öncesi Türk topçuları terör cephelerine bomba yağdırıyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
Türk topçuları ateşe başladı

YENİAKİT.COM.TR - 2012 yılından bu yana terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD işgalinde bulunan Afrin’e Türkiye’nin olası operasyonu öncesi bölgede gerilim yükseliyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez kentinde konuşlu Fırtına Obüsleri Biryasa dağında konuşlu Terör örgütü cephelerini ağır şekilde top atışına tutuyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
  1. Azez
  2. Fırtına Obüsleri
  3. Fırat Kalkanı bölgesi
  4. PKK
  • asim avciasim avci44 dk önce
    Allah Ordumuzun yardımcısı olsun.ABD ve uzantılarına da en kuvvetli belayı.
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