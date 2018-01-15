Türk topçuları ateşe başladı
Suriye’nin PKK/PYD işgalinde bulunan Afrin’e operasyon öncesi Türk topçuları terör cephelerine bomba yağdırıyor.15 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
YENİAKİT.COM.TR - 2012 yılından bu yana terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD işgalinde bulunan Afrin’e Türkiye’nin olası operasyonu öncesi bölgede gerilim yükseliyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez kentinde konuşlu Fırtına Obüsleri Biryasa dağında konuşlu Terör örgütü cephelerini ağır şekilde top atışına tutuyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr